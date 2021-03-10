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Espreso.tvОбществоВ Киеве 14-летняя девочка погибла, упав с 18 этажа: возможен суицид

В Киеве 14-летняя девочка погибла, упав с 18 этажа: возможен суицид

В Святошинском районе Киева в результате падения с 18 этажа погибла 14-летняя девочка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По предварительным данным, девочка возвращалась с рисования, позвонила матери и сказала, что уже идет домой, после чего зашла в 18-этажный дом на бульваре Кольцова, оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа.

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Врачи по приезду смогли лишь констатировать смерть ребенка.

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