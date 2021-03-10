В Киеве 14-летняя девочка погибла, упав с 18 этажа: возможен суицид
10 марта, 2021, 08:24
В Святошинском районе Киева в результате падения с 18 этажа погибла 14-летняя девочка
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
По предварительным данным, девочка возвращалась с рисования, позвонила матери и сказала, что уже идет домой, после чего зашла в 18-этажный дом на бульваре Кольцова, оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа.
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Врачи по приезду смогли лишь констатировать смерть ребенка.
- Напомним, ранее в Боярке Киевской области семиклассницы отравились , выпив по 40 таблеток "дротаверин" после просмотра видео из соцсети.
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