В честь Пеле назовут культовый стадион в Бразилии

10 марта, 2021, 13:05

В честь легендарного бразильского футболиста Пеле назовут стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро

Об этом сообщает CNN .

Законодательный орган штата Рио-де-Жанейро принял решение присвоить "Маракане" имя Пеле. Стадион будет называться "Эдсон Арантес ду Насименту - Король Пеле".

Пеле, которому прошлой осенью исполнилось 80 лет, неоднократно играл на "Маракане". Именно на этом стадионе он забил свой 1000-й гол в карьере - в матче между "Сантосом" и "Васко да Гама" в 1969 году.

Ранее "Маракана" была самым большим стадионом в мире и вмещала 200 тыс. зрителей. После реконструкции арена может принять 79 тыс. болельщиков.

На "Маракане" в 2014 году состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу. Она также принимала игры финальной группы ЧМ-1950.

Напомним, 22 декабря Лионель Месси забил 644-й гол за "Барселону" и побил рекорд Пеле по количеству мячей за один клуб.

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