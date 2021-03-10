Укрзализныця готова увеличить спецрейсы в "красные зоны"

10 марта, 2021, 13:08

Укрзализныця заявила о готовности увеличить количество спецрейсов в "красные зоны" карантина, если количество таких зон будет расти

Об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Перцовский.

"О специальных рейсах. Мы продолжим, конечно, если новые районы будут попадать в "красную зону", уже наработан механизм - МЗ и Мининфраструктуры быстро угрожают, мы сообщаем даты", - сказал Перцовский.

По его словам, в будущем компания может увеличивать число спецрейсов, но с ограничением количества доступных мест при покупке билетов - до 50% для безопасной перевозки пассажиров.

Напомним, 6 марта Укрзализныця назначила пять специальных рейсов, чтобы вывезти 2 тыс. пассажиров из Черновцов и Ивано-Франковска, где действуют жесткие карантинные ограничения.

10 марта в "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.