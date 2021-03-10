Укрзализныця готова увеличить спецрейсы в "красные зоны"
10 марта, 2021, 13:08
Укрзализныця заявила о готовности увеличить количество спецрейсов в "красные зоны" карантина, если количество таких зон будет расти
Об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Перцовский.
"О специальных рейсах. Мы продолжим, конечно, если новые районы будут попадать в "красную зону", уже наработан механизм - МЗ и Мининфраструктуры быстро угрожают, мы сообщаем даты", - сказал Перцовский.
По его словам, в будущем компания может увеличивать число спецрейсов, но с ограничением количества доступных мест при покупке билетов - до 50% для безопасной перевозки пассажиров.
- Напомним, 6 марта Укрзализныця назначила пять специальных рейсов, чтобы вывезти 2 тыс. пассажиров из Черновцов и Ивано-Франковска, где действуют жесткие карантинные ограничения.
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10 марта в "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
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