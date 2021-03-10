Киев и семь областей с наибольшей госпитализацией больных: МЗ обновило карантинные зоны
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
Так, "красными" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
В "оранжевой" зоне оказались город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.
Остальные 12 областей "желтые" - Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.
При этом показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в Киеве и 7 областях. В частности, при определенном показателе уровня госпитализаций в 60 на 100 тыс. населения в столице по состоянию на 9 марта он составляет 68,8, в Винницкой области 111,5, в Житомирской 82,8; в Закарпатской 86,5; в Николаевской 68,1, в Хмельницкой 63,4, в Черновицкой 81,9.
- Напомним, в течение дня 9 марта было зафиксировано 6377 новых случаев (из них дети - 309, медработники - 263), 219 пациентов умерли, 5687 - выздоровели.
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