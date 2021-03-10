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Espreso.tvСпортТренер "Вильярреала" заявил, что Луческу делает из "Динамо" копию "Шахтера"

Тренер "Вильярреала" заявил, что Луческу делает из "Динамо" копию "Шахтера"


фото: Getty Images
Главный тренер испанского "Вильярреала" Унаи Эмери заявил, что после прихода Мирчи Луческу в "Динамо", киевская команда стала похожей на "Шахтер"

Об этом Эмери заявил на предматчевой пресс-конференции в Киеве, сообщает Еспресо.TV .

По его словам, в игре "Динамо" заметны идеи нового главного тренера Мирчи Луческу, поэтому киевляне напоминают ему "Шахтер" образца 2016 года, который под руководством румына в полуфинале Лиги Европы уступил испанской "Севилье" (2:2, 1:3) , которую в то время возглавлял Унаи Эмери.

"Луческу вызывает большое уважение. Помню, как " Севилья " играла с " Шахтером ". Сейчас " Динамо " напоминает мне ту его команду. Вижу идеи Луческу. У киевлян много молодежи, которая уже выступает в сборной Украины. Будет тяжелый матч, но мы подходим к нему с энтузиазмом ", - сказал Эмери.

"Динамо" и "Вильярреал" сыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы 11 марта в Киеве.

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