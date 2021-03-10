Тренер "Вильярреала" заявил, что Луческу делает из "Динамо" копию "Шахтера"
Об этом Эмери заявил на предматчевой пресс-конференции в Киеве, сообщает Еспресо.TV .
По его словам, в игре "Динамо" заметны идеи нового главного тренера Мирчи Луческу, поэтому киевляне напоминают ему "Шахтер" образца 2016 года, который под руководством румына в полуфинале Лиги Европы уступил испанской "Севилье" (2:2, 1:3) , которую в то время возглавлял Унаи Эмери.
"Луческу вызывает большое уважение. Помню, как " Севилья " играла с " Шахтером ". Сейчас " Динамо " напоминает мне ту его команду. Вижу идеи Луческу. У киевлян много молодежи, которая уже выступает в сборной Украины. Будет тяжелый матч, но мы подходим к нему с энтузиазмом ", - сказал Эмери.
"Динамо" и "Вильярреал" сыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы 11 марта в Киеве.
- Напомним, 24 февраля бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что после того, как киевлян возглавил Мирча Луческу, команда начала достигать положительных результатов .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти