Сборная Германии нашла нового главного тренера

10 марта, 2021, 09:37

Основным претендентом на пост нового тренера сборной Германии по футболу является Ганс-Дитер Флик, который возглавляет "Баварию"

Об этом сообщает Bild .

Немецкий футбольный союз начал поиски нового главного тренера после того, как Йоахим Лев объявил, что летом 2021 года после чемпионата Европы покинет свой пост.

По информации источника, на его замену предлагались две кандидатуры - Ганса-Дитера Флика и Юргена Клоппа, который работает в "Ливерпуле". Однако, после того, какая тренер английского клуба отказался возглавлять национальную команду, главным претендентом на работу в бундестим стал Флик.

56-летний тренер в прошлом году привел "Баварию" к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, чемпионате Германии, Кубке и Суперкубке страны.

9 марта стало известно, что Йоахим Лев уйдет в отставку с поста главного тренера сборной Германии летом 2021 года после финальной части чемпионата Европы по футболу.

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