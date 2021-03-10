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Espreso.tvСпортСборная Германии нашла нового главного тренера

Сборная Германии нашла нового главного тренера


фото: Getty Images
Основным претендентом на пост нового тренера сборной Германии по футболу является Ганс-Дитер Флик, который возглавляет "Баварию"

Об этом сообщает Bild .

Немецкий футбольный союз начал поиски нового главного тренера после того, как Йоахим Лев объявил, что летом 2021 года после чемпионата Европы покинет свой пост.

По информации источника, на его замену предлагались две кандидатуры - Ганса-Дитера Флика и Юргена Клоппа, который работает в "Ливерпуле". Однако, после того, какая тренер английского клуба отказался возглавлять национальную команду, главным претендентом на работу в бундестим стал Флик.

56-летний тренер в прошлом году привел "Баварию" к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, чемпионате Германии, Кубке и Суперкубке страны.

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