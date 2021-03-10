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"Красная зона": Ивано-Франковск останавливает троллейбусное движение


фото: Facebook Руслана Марцінківа
С 11 марта из-за ограничений "красной зоны" Ивано-Франковск останавливает троллейбусное движение

Об этом в Facebook заявил мэр города Руслан Марцинкив.

"Неприятные новости: есть предписание полиции на работу троллейбусов. Мол, условия перевозки в них не соответствуют требованиям карантина. Поэтому из-за изменений в постановлении Кабинета Министров Украины мы вынуждены остановить троллейбусное движение в нашей городской громаде завтра, 11 марта", - написал Марцинкив.

Он добавил, что автобусное движение разрешено в режиме спецперевозок.

"Поэтому вместо троллейбусов мы ставим на рейсы автобусы. Но из-за этого количество автобусов на обычных рейсах соответственно уменьшится", - добавил мэр.

  • Напомним, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил , что на базе городской поликлиники №2 оборудуют дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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