"Красная зона": Ивано-Франковск останавливает троллейбусное движение

10 марта, 2021, 19:21

С 11 марта из-за ограничений "красной зоны" Ивано-Франковск останавливает троллейбусное движение

Об этом в Facebook заявил мэр города Руслан Марцинкив.

"Неприятные новости: есть предписание полиции на работу троллейбусов. Мол, условия перевозки в них не соответствуют требованиям карантина. Поэтому из-за изменений в постановлении Кабинета Министров Украины мы вынуждены остановить троллейбусное движение в нашей городской громаде завтра, 11 марта", - написал Марцинкив.