 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоКарантин: в Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь, - Марцинкив

Карантин: в Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь, - Марцинкив


фото: reuters
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что на базе городской поликлиники №2 оборудуют дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией

Об этом он написал в Facebook.

"На базе Городской поликлиники №2, на ул. Довгой, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно около двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов. Прошу жителей Ивано-Франковска и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием" , - написал мэр.

Он отметил, что если сейчас ежедневно выписываются по 25-30 человек, то обращаются с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов каждый день.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 марта, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать