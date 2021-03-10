Карантин: в Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь, - Марцинкив

"На базе Городской поликлиники №2, на ул. Довгой, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно около двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов. Прошу жителей Ивано-Франковска и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием" , - написал мэр.

Он отметил, что если сейчас ежедневно выписываются по 25-30 человек, то обращаются с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов каждый день.