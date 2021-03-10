Карантин: в Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь, - Марцинкив
10 марта, 2021, 18:02
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что на базе городской поликлиники №2 оборудуют дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией
Об этом он написал в Facebook.
"На базе Городской поликлиники №2, на ул. Довгой, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно около двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов. Прошу жителей Ивано-Франковска и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием" , - написал мэр.
Он отметил, что если сейчас ежедневно выписываются по 25-30 человек, то обращаются с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов каждый день.
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