"Дело Шеремета всегда находилось в политической плоскости", - Кузьменко

10 марта, 2021, 11:36

Подозреваемая по этому делу Юлия Кузьменко говорит: новых доказательств вины волонтеров и участников ООС следствие не нашло. А существующие доказательства - постоянно уменьшаются

Об этом она заявила в эфире программы "Главное" телеканала "Эспрессо", передает "Еспресо.Захид".

"Мне кажется, что никто не знает, что с этим делом делать. С рассмотрением материалов дела доказательств становится все меньше и меньше. То, что сейчас рассматривается в суде, подвергается критике со стороны защиты. Мы видим странные вещи. То, как, например, происходил осмотр места, где происходили события (где погиб Шеремет). В течение 11 дней должен был быть обзор улиц и домов (из записей. - Ред.) наружных камер наблюдений. фотографии были приложены, но эти фотографии сделаны с Google Vue (содержат метку Google Vue). Таких вот казусов очень много в этом деле ", - отметила Кузьменко.

По ее словам, "новые доказательства не то, что не появляются. Они все уменьшаются и уменьшаются".

"Дело Шеремета с самого начала не находилось в юридическом поле. Оно находилась в политической плоскости. Видимо, по этой политической плоскости его уже не знают, как вывести. Юридических оснований оставлять Андрея (Антоненко, еще одного подозреваемого по этому делу - ред.) за решеткой, продолжать какие-то меры нет. Как из этой ситуации теперь выйти? Мне кажется, что никто не знает, что с этим делом Шеремета делать ", - подытожила обвиняемая в убийстве журналиста медик и волонтер.

Напомним, дело об убийстве известного журналиста Павла Шеремета расследуется с июля 2016 года. Несмотря на значительный общественный и международный резонанс, его до сих пор не раскрыли. В декабре 2019 года представители Генеральной прокуратуры арестовали трех подозреваемых - волонтера, военного медика Яну Дугар, известного детского кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко и музыканта, сержанта Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко (Рифмастера). Все они являются участниками ООС. 2 февраля 2021 суд продлил меры фигурантам этого дела как минимум до 2 апреля. Юлия Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, Яна Дугар - под ночным домашним, а Андрей Антоненко - под стражей.

9 марта Шевченковский суд Киева перенес рассмотрение дела Андрея Антоненко, который более года заключенный в СИЗО по подозрению в убийстве Павла Шеремета. Под судом произошли столкновения.

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