Под судом по делу Антоненко полиция и демонстранты устроили схватку. ВИДЕО
9 марта, 2021, 15:52
9 марта Шевченковский суд Киева перенес рассмотрение дела Андрея Антоненко, который более года заключенный в СИЗО по подозрению в убийстве Павла Шеремета
Об этом сообщает Telegram канал для координации протестов в дел Сергея Стерненка "Самозащита".
По словам активистов, столкновение произошло, так как суд по Антоненко решили перенести на другую дату. Решение о переносе заседания приняла судья Шевченковского суда Оксана Голуб.
Полиция начала расталкивать активистов, решили не выпускать автозак с территории суда.
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