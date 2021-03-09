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Espreso.tvОбществоПод судом по делу Антоненко полиция и демонстранты устроили схватку. ВИДЕО

Под судом по делу Антоненко полиция и демонстранты устроили схватку. ВИДЕО


фото: Владислав Шевчук
9 марта Шевченковский суд Киева перенес рассмотрение дела Андрея Антоненко, который более года заключенный в СИЗО по подозрению в убийстве Павла Шеремета

Об этом сообщает Telegram канал для координации протестов в дел Сергея Стерненка "Самозащита".

По словам активистов, столкновение произошло, так как суд по Антоненко решили перенести на другую дату. Решение о переносе заседания приняла судья Шевченковского суда Оксана Голуб.

Полиция начала расталкивать активистов, решили не выпускать автозак с территории суда.

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