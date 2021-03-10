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Espreso.tvСпортПорносайт станет титульным спонсором итальянского футбольного топ-клуба

Порносайт станет титульным спонсором итальянского футбольного топ-клуба


фото: Getty Images
Миланский "Интер" заключит соглашение с порносайтом Stripchat, который должен стать титульным спонсором итальянского клуба

Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, порносайт станет титульным спонсором "Интера" после того, как производитель автомобильных шин Pirelli отказался продлевать контракт с миланцами. Stripchat заплатит итальянскому клубу 23 млн евро.

В текущем сезоне "Интер" с 62 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии и опережает "Милан", который идет вторым, на 6 очков.

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