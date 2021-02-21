"Интер" унизил "Милан" в главном дерби чемпионата Италии

21 февраля, 2021, 17:54

В принципиальном противостоянии чемпионата Италии "Интер" победил "Милан"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Интер" вышел вперед уже на 5-й минуте, когда забил Лаутаро Мартинес. На 57-й минуте аргентинский форвард сделал дубль и увеличил преимущество своей команды.

До разгромного счет на 66-й минуте довел бельгиец Лукаку.

"Интер" победил "Милан" 3:0, набрал 53 очка и упрочил лидерство. "Милан" 49 пунктов и идет вторым.

Чемпионат Италии

23-й тур

21 февраля

"Милан" - "Интер" 0:3

Голы: Мартинес, 5, 57, Лукаку, 66

Напомним, 18 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой".

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