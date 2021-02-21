"Интер" унизил "Милан" в главном дерби чемпионата Италии
21 февраля, 2021, 17:54
В принципиальном противостоянии чемпионата Италии "Интер" победил "Милан"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Интер" вышел вперед уже на 5-й минуте, когда забил Лаутаро Мартинес. На 57-й минуте аргентинский форвард сделал дубль и увеличил преимущество своей команды.
До разгромного счет на 66-й минуте довел бельгиец Лукаку.
"Интер" победил "Милан" 3:0, набрал 53 очка и упрочил лидерство. "Милан" 49 пунктов и идет вторым.
Чемпионат Италии
23-й тур
21 февраля
"Милан" - "Интер" 0:3
Голы: Мартинес, 5, 57, Лукаку, 66
- Напомним, 18 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти