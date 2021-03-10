Перестрелка в Манчестере: Зинченко помог "Сити" забить 5 голов в ворота "Саутгемптона"

10 марта, 2021, 21:53

В перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Саутгемптон"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч завершился со счетом 5:2. В составе "Манчестер Сити" дублем отметились Кевин Де Брюйне и Рияд Марез, еще один мяч на счету Гюндогана. За "Саутгемптон" забили Джеймс Уорд-Праус и Че Адамс.

Александр Зинченко появился на футбольном поле в стартовом составе и отыграл матч до 81-й минуты, после этого его заменил Бенжамин Мэнди.

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" занимает первую позицию и имеет отрыв от "Манчестер Юнайтед" в виде 14 очков. У "красных" один матч в запасе. "Саутгемптон" идет четырнадцатым.

Чемпионат Англии

33-й тур (перенесенный матч)

10 марта

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 5:2

Голы: Де Брюйне, 15, 59, Марез, 40, 55, Гюндоган, 45 + 3 - Уорд-Праус, 25 Адамс, 56

7 марта в 27-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл "Манчестер Юнайтед" в мерсисайдском дерби .