Перестрелка в Манчестере: Зинченко помог "Сити" забить 5 голов в ворота "Саутгемптона"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч завершился со счетом 5:2. В составе "Манчестер Сити" дублем отметились Кевин Де Брюйне и Рияд Марез, еще один мяч на счету Гюндогана. За "Саутгемптон" забили Джеймс Уорд-Праус и Че Адамс.
Александр Зинченко появился на футбольном поле в стартовом составе и отыграл матч до 81-й минуты, после этого его заменил Бенжамин Мэнди.
В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" занимает первую позицию и имеет отрыв от "Манчестер Юнайтед" в виде 14 очков. У "красных" один матч в запасе. "Саутгемптон" идет четырнадцатым.
Чемпионат Англии
33-й тур (перенесенный матч)
10 марта
"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 5:2
Голы: Де Брюйне, 15, 59, Марез, 40, 55, Гюндоган, 45 + 3 - Уорд-Праус, 25 Адамс, 56
- 7 марта в 27-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл "Манчестер Юнайтед" в мерсисайдском дерби .
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