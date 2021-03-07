"Манчестер Сити" с Зинченко проиграл МЮ в дерби в АПЛ

7 марта, 2021, 20:23

В 27-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл "Манчестер Юнайтед" в мерсисайдском дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Сити" и отыграл весь матч на левом фланге обороны.

"Юнайтед" вышел вперед уже на 2-й минуте, когда забил Бруну Фернандеш. Вскоре после перерыва Люк Шоу отправил в ворота команды Хосепа Гвардиолы второй гол и увеличил преимущество МЮ.

В итоге "Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" 2:0, набрал 54 очка и вышел на вторую позицию в турнирной таблице. Команда Гвардиолы, несмотря на поражение, имеет 65 пунктов и продолжает уверенно лидировать.

Чемпионат Англии

27-й тур

7 марта

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Фернандес, 2, Шоу, 50

Напомним, 7 марта "Ливерпуль" проиграл "Фулхэму" и потерпел шестое подряд домашнее поражение в Премьер-лиге.

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