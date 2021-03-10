На Закарпатье зафиксирована рекордная с начала пандемии суточная смертность от COVID-19

10 марта, 2021, 10:28

В Закарпатской области за минувшие сутки от коронавируса умерло 20 человек. Это является рекордом с начала пандемии

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

За прошедшие сутки в области у 399 человек подтверждено коронавирус методом ПЦР. Всего с начала пандемии у 44908 закарпатцев установлен диагноз COVID-19 из которых - 3021 медики и 2303 дети.

В свою очередь 32 916 закарпатцев, у которых было подтверждено коронавирус методом ПЦР, выздоровели.

Так, 1032 человека в области умерло за все время пандемии, а за минувшие сутки от коронавируса умерло 20 человек.

По состоянию на утро 10 марта в области проведения 233705 исследований COVID-19 методом ПЦР, 946 в сутки.

В 17 учреждениях здравоохранения Закарпатской области госпитализируют больных COVID-19. Всего в этих больницах выделено 2460 коек для больных COVID-19. Процент коек обеспеченных кислородом - 64,9%. Процент загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подозрительным / подтвержденным случаем COVID-19 - 83%

Подтверждено методом ПЦР коронавирус у закарпатцев:

г. Ужгород - 79 человек в сутки. Всего - 9106 человек

г. Мукачево - 25 человек в сутки. Всего - 2730 человек

Великоберезнянщина - 3 человек в сутки. Всего - 1410 человек

Береговщина - 0 человек в сутки. Всего - 2802 человек

Виноградовщина - 30 человек в сутки. Всего - 3771 человек

Воловеччина - 13 человек в сутки. Всего - 727 человек

Иршавщина - 13 человек в сутки. Всего - 2557 человек

Межгорье - 21 человек в сутки. Всего - 1255 человек

Мукачевщина - 16 человек в сутки. Всего - 2207 человек

Перечинщина - 1 человек в сутки. Всего - 2272 человек

Свалявщина - 35 человек в сутки. Всего - 1550 человек

Раховщина - 0 человек в сутки. Всего - 3484 человек

Тячевщина - 24 человек в сутки. Всего - 4314 человек

Ужгородщина - 69 человек в сутки. Всего - 4554 человек

Хустщина - 70 человек в сутки. Всего - 2169 человек.

Напомним, в течение дня 9 марта было зафиксировано 6377 новых случаев коронавируса (из них дети - 309, медработники - 263), 219 пациентов умерли, 5687 - выздоровели.

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