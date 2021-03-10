На Закарпатье зафиксирована рекордная с начала пандемии суточная смертность от COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
За прошедшие сутки в области у 399 человек подтверждено коронавирус методом ПЦР. Всего с начала пандемии у 44908 закарпатцев установлен диагноз COVID-19 из которых - 3021 медики и 2303 дети.
В свою очередь 32 916 закарпатцев, у которых было подтверждено коронавирус методом ПЦР, выздоровели.
Так, 1032 человека в области умерло за все время пандемии, а за минувшие сутки от коронавируса умерло 20 человек.
По состоянию на утро 10 марта в области проведения 233705 исследований COVID-19 методом ПЦР, 946 в сутки.
В 17 учреждениях здравоохранения Закарпатской области госпитализируют больных COVID-19. Всего в этих больницах выделено 2460 коек для больных COVID-19. Процент коек обеспеченных кислородом - 64,9%. Процент загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подозрительным / подтвержденным случаем COVID-19 - 83%
Подтверждено методом ПЦР коронавирус у закарпатцев:
г. Ужгород - 79 человек в сутки. Всего - 9106 человек
г. Мукачево - 25 человек в сутки. Всего - 2730 человек
Великоберезнянщина - 3 человек в сутки. Всего - 1410 человек
Береговщина - 0 человек в сутки. Всего - 2802 человек
Виноградовщина - 30 человек в сутки. Всего - 3771 человек
Воловеччина - 13 человек в сутки. Всего - 727 человек
Иршавщина - 13 человек в сутки. Всего - 2557 человек
Межгорье - 21 человек в сутки. Всего - 1255 человек
Мукачевщина - 16 человек в сутки. Всего - 2207 человек
Перечинщина - 1 человек в сутки. Всего - 2272 человек
Свалявщина - 35 человек в сутки. Всего - 1550 человек
Раховщина - 0 человек в сутки. Всего - 3484 человек
Тячевщина - 24 человек в сутки. Всего - 4314 человек
Ужгородщина - 69 человек в сутки. Всего - 4554 человек
Хустщина - 70 человек в сутки. Всего - 2169 человек.
- Напомним, в течение дня 9 марта было зафиксировано 6377 новых случаев коронавируса (из них дети - 309, медработники - 263), 219 пациентов умерли, 5687 - выздоровели.
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