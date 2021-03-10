Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки зарегистрировано 6377 новых заражений, умерли 219 человек
10 марта, 2021, 08:36
По состоянию на утро среды, 10 марта, в Украине зафиксировано 1416438 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 27 423 - летальные, 1204916 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение дня 9 марта было зафиксировано 6377 новых случаев (из них дети - 309, медработники - 263), 219 пациентов умерли, 5687 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 644 случая;
- Винницкая область - 575 случаев;
- Волынская область - 125 случаев;
- Днепропетровская область - 226 случаев;
- Донецкая область - 118 случаев;
- Житомирская область - 141 случай;
- Закарпатская область - 399 случаев;
- Запорожская область - 218 случаев;
- Ивано-Франковская область - 502 случая;
- Киевская область - 320 случаев;
- Кировоградская область - 31 случай;
- Луганская область - 74 случая;
- Львовская область - 523 случая;
- Николаевская область - 229 случаев;
- Одесская область - 586 случаев;
- Полтавская область - 153 случая;
- Ровенская область - 173 случая;
- Сумская область - 50 случаев;
- Тернопольская область - 148 случаев;
- Харьковская область - 270 случаев;
- Херсонская область - 6 случаев;
- Хмельницкая область - 152 случая;
- Черкасская область - 151 случай;
- Черновицкая область - 533 случая;
- Черниговская область - 30 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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