Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки зарегистрировано 6377 новых заражений, умерли 219 человек

10 марта, 2021, 08:36

По состоянию на утро среды, 10 марта, в Украине зафиксировано 1416438 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 27 423 - летальные, 1204916 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение дня 9 марта было зафиксировано 6377 новых случаев (из них дети - 309, медработники - 263), 219 пациентов умерли, 5687 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 644 случая;

Винницкая область - 575 случаев;

Волынская область - 125 случаев;

Днепропетровская область - 226 случаев;

Донецкая область - 118 случаев;

Житомирская область - 141 случай;

Закарпатская область - 399 случаев;

Запорожская область - 218 случаев;

Ивано-Франковская область - 502 случая;

Киевская область - 320 случаев;

Кировоградская область - 31 случай;

Луганская область - 74 случая;

Львовская область - 523 случая;

Николаевская область - 229 случаев;

Одесская область - 586 случаев;

Полтавская область - 153 случая;

Ровенская область - 173 случая;

Сумская область - 50 случаев;

Тернопольская область - 148 случаев;

Харьковская область - 270 случаев;

Херсонская область - 6 случаев;

Хмельницкая область - 152 случая;

Черкасская область - 151 случай;

Черновицкая область - 533 случая;

Черниговская область - 30 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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