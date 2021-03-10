На Харьковщине после вспышки кишечной инфекции закрыли детсад
10 марта, 2021, 16:00
После массового отравления в поселке Слобожанское, Чугуевского района, местные власти приняли решение закрыть детский сад
Об этом сообщает местное издание sq.com.ua .
"На время эпидемиологического расследования вспышки острой кишечной инфекции у воспитанников яслей-сада №3 в поселке Слобожанском, Чугуевского района, учреждение прекратило работу", - говорится в сообщении.
Учреждение закрыли с 10 марта.
Сейчас четверо воспитанников лечатся дома, один ребенок находится в больнице №19 в Харькове.
- Напомним, ранее сообщалось, что в детском саду отравились шестеро детей. В частности, двое были госпитализированы в медицинские учреждения Харькова с симптомами пищевого отравления.
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