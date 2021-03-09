В детском саду на Харьковщине обнаружили вспышку кишечной инфекции: двух детей госпитализировали

9 марта, 2021, 13:48

В селе Слобожанское в Харьковской области произошла вспышка кишечной инфекции - заболели шесть воспитанников детсада, двое из них госпитализированы в больницу

Об этом сообщил Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

"За период с 5 по 9 марта было зарегистрировано 6 случаев заболевания среди детей Слободского коммунального учреждения дошкольного образования (ясли-сад) №3", - говорится в сообщении ..

Отмечается, что четверо детей находятся на амбулаторном лечении, двое - госпитализированы.

Предварительные диагнозы, по данным лабцентру: у одного ребенка - ОРВИ, пищевая токсикоинфекция под вопросом, в трех - острый гастроэнтероколит, в двух - пищевая токсикоинфекция, ротавирусная инфекция под вопросом. По данным медиков, основными клиническими проявлениями заболевания являются повышение температуры, диарея, рвота, слабость. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

В лабцентри МЗ заметили, что в детском саду провели первичное эпидемиологическое расследование опросу родителей больных детей и медицинских работников, к которым они обращались за медицинской помощью и санитарно-эпидемиологическое обследование заведения, сделали дезинфекцию во всех помещениях. Эпидемиологи взяли пробы питьевой воды и смывов с объектов окружающей среды, взяли анализы у персонала и контактных детей.

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