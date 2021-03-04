Вакцина от Sinovac должна прибыть до 15 марта, - представитель в Украине
4 марта, 2021, 15:25
Вакцину против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech планируют привезти в Украину до 15 марта
Об этом сообщила пресс-служба компании "Лекхим" на запрос Общественного.
"Группа фармацевтических компаний "Лекхим" - уполномоченный представитель в Украине компании Sinovac Biotech, КНР, сообщает о намерении поставить в Украину первую партию вакцины CoronaVac, производства компании Sinovac к 15 марта 2021", - говорится в сообщении.
- По словам главы Минздрава Максима Степанова, поставки китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac в Украине могут задержаться.
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