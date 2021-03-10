Минфин привлек в бюджет более 5 млрд грн от размещения гособлигаций
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Согласно сообщению, по итогам проведенных 10 марта аукционов ОВГЗ Минфин привлек в государственный бюджет 5,2 млрд грн.
Отмечается, что тенденция на снижение ставок доходности по ОВГЗ продолжается, несмотря на повышение учетной ставки Национальным банком Украины на прошлой неделе.
Так, 10 марта Минфин предложил инвесторам пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций - 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года и 3 года.
Средневзвешенная доходность шестимесячных ОВГЗ составила 9,03%, годовых - 10,62%, полуторагодичных - 10,96%, двухлетних - 11,80%, трехлетних - 12,05%.
Средневзвешенный уровень доходности по шестимесячным ОВГЗ удалось снизить на 17 б.п., по годовым - на 5 б.п., по полуторагодовым - на 8 б.п., а по двух- и трехлетним ставки не изменились.
- Напомним, государственный долг Украины по состоянию на конец января в долларовом эквиваленте вырос на $490 млн и составил $90,7 млрд.
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