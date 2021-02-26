Госдолг Украины в январе вырос на $ 490 млн

26 февраля, 2021, 10:45

Государственный долг Украины по состоянию на конец января в долларовом эквиваленте вырос на $ 490 млн и составил $ 90,7 млрд

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, по состоянию на конец января 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2,55 трл грн, или $ 90,7 млрд в эквиваленте в иностранной валюте.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 6,3 млрд грн и в долларовом эквиваленте на $ 490 млн.

По информации пресс-службы, в январе Минфин провел четыре аукциона по размещению ОВГЗ, привлекая 37,5 млрд грн в государственный бюджет. На аукционах 19 января Минфин успешно разместил самый длинный из линейки гривневых инструментов ОВГЗ со сроком погашения в мае 2027.

Нерезиденты увеличили свой портфель ОВГЗ на 10,1 млрд грн в январе. По состоянию на конец месяца общая доля нерезидентов среди владельцев внутренних государственных ценных бумаг составила 9,4% или 95,4 млрд грн.

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец января 2021 года составила 38,9%, что больше на 0,7 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем.

В январе 2021 года платежи по погашению государственного долга составили 23,6 млрд грн, а платежи по обслуживанию - 5,7 млрд грн.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2020 года составил 2,55 трлн грн или $ 90,26 млрд.