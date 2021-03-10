К концу марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield, - Степанов

10 марта, 2021, 19:03

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав до конца марта ожидает поставки еще 1,5 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии

Об этом сообщает " РБК-Украина ".

"До конца марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield. Однако нельзя исключать возможность определенных задержек", - рассказал Степанов.

Как пояснил министр, очередная партия COVID-вакцины из Индии должна прибыть в марте, но не исключены задержки.

Эта партия вакцины была законтрактована за средства государственного бюджета.

Напомним, что Министерство здравоохранения подтвердило регистрацию вакцины CoronaVac производства компании Sinovac от коронавируса .

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