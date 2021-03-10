ЕС поддерживает решение США ввести санкции против Коломойского

10 марта, 2021, 20:07

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Петер Стано заявил, что ЕС поддерживает решение США ввести санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти", - сказал Стано.

При этом Стано указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза, имеющих отношение к Украине, нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвал санкции США против украинского бизнесмена Игоря Коломойского "больше символическими".

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