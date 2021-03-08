Мендель назвал санкции США против Коломойского "символическими" и предположила, что "это начало"
Об этом Мендель сказала в интервью изданию "Гордон" .
"Штаты - это пока что достаточно... так, санкция определённая, которая является более символической и свидетельствует, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово "коррупция". Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало ", - сказала Мендель.
При этом пресс-секретарь Зеленского уклонилась от прямого ответа на вопрос, введет ли власть Украины санкции против Коломойского и выдадут ли его Соединенным Штатам.
"Посмотрим. Я же не гадалка ... Будет как будет... Мы же отстаиваем интересы и государства, и каждого украинца. Я же не гадалка. Я никому сейчас не угрожаю и не собираюсь идти против кого-то и рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному. Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела ", - сказала Мендель.
В то же время Мендель вспомнила об объявлении подозрений в растрате трем бывшим высокопоставленным чиновникам "ПриватБанка", который принадлежал Коломойскому.
- Напомним, ранее НАБУ сообщил о подозрение в хищении 136 млн грн трем экс-чиновникам ПриватБанка.
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