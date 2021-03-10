Экс-футболист "Монако" и "Лиона" перешел в украинский клуб второй лиги

10 марта, 2021, 10:47

Харьковский футбольный клуб "Металл", который выступает во второй лиге, подписал контракт с бывшим игроком французского "Лиона" и "Монако" Фаресом Балули

Об этом сообщает официальный сайт "Металла" .

Балули является воспитанником "Лиона", также выступал за "Монако", "Лилль" и бельгийский "Стандард".

Последним клубом полузащитника был "Спортинг Лион", который выступает в третьем дивизионе чемпионата Франции. С июля 2020 года футболист находился в статусе свободного агента.

В сильнейшем дивизионе чемпионата Франции Балули провел 31 матч, играл в квалификации Лиги чемпионов и Лиге Европы. Выступал за юношеские и молодежную сборную Франции.

"Металл" сейчас лидирует в группе Б второй лиги.

Напомним, 23 февраля футбольный клуб "Черкащина" из-за нехватки средств решил сняться с чемпионата Украины во второй лиге .

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