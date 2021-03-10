 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Монако" и "Лиона" перешел в украинский клуб второй лиги

Экс-футболист "Монако" и "Лиона" перешел в украинский клуб второй лиги


фото: fcmetal.com.ua
Харьковский футбольный клуб "Металл", который выступает во второй лиге, подписал контракт с бывшим игроком французского "Лиона" и "Монако" Фаресом Балули

Об этом сообщает официальный сайт "Металла" .

Балули является воспитанником "Лиона", также выступал за "Монако", "Лилль" и бельгийский "Стандард".

Последним клубом полузащитника был "Спортинг Лион", который выступает в третьем дивизионе чемпионата Франции. С июля 2020 года  футболист находился в статусе свободного агента.

В сильнейшем дивизионе чемпионата Франции Балули провел 31 матч, играл в квалификации Лиги чемпионов и Лиге Европы. Выступал за юношеские и молодежную сборную Франции.

"Металл" сейчас лидирует в группе Б второй лиги.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 марта, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать