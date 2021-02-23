Украинский футбольный клуб снимается с чемпионата, - СМИ
23 февраля, 2021, 15:56
Футбольный клуб "Черкасчина" из-за нехватки средств решил сняться с чемпионата Украины во второй лиге
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
По информации издания, "Черкасчине" не удалось решить вопрос с финансированием на 2021 год и сейчас готовятся документы в ПФЛ о том, что команда снимается с чемпионата.
На прошлой неделе в отставку ушел главный тренер "Черкасчины" Анатолий Бессмертный, который уволился именно из-за неопределенности с будущим клуба, а многие игроки уже трудоустроились в других командах.
После первой части сезона "Черкасчина" занимает пятое место в группе "Б" второй лиги.
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