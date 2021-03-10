Ни денег, ни чемпионского боя: промоутер заявил, что WBO обобрала Усика

10 марта, 2021, 10:10

Промоутер Александр Красюк заявил, что решение WBO назначить Александру Усику бой за "временный" титул является несправедливым

Об этом Красюк заявил в интервью YouTube-канала iFL TV.

По его словам, команду Александра Усика возмутило решение WBO (Всемирной боксерской организации) санкционировать бой между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри, а украинцу назначить поединок за "временный" титул против Джо Джойса из Великобритании.

"Александр Усик - единственная сторона, которая не получила никакой выгоды в этой ситуации. Как обязательный претендент он не получил свое право подраться за титул, взять отступные или драться с Энтони Джошуа за большие деньги. Он получил возможность подраться с Джойсом, который никогда ни был в очереди, но внезапно появился за несколько недель до того, как WBO анонсировала бой ", - сказал Красюк.

Он добавил, что Усик был разочарован таким решением.

"Он сказал, что если надо, он подерется с Джойсом, но это не то, чего мы ожидали", - констатировал Красюк.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. WBO санкционировала его бой за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Напомним, 9 января Александр Красюк заявил, что в следующем поединке Александр Усик может встретиться с Энтони Джошуа, если британец не договорится с соотечественником Тайсоном Фьюри.

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