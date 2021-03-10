Американский чемпион отказался от боя с Ломаченко ради рекордного гонорара

10 марта, 2021, 13:37

Чемпион мира WBC в легком весе американец Девин Хейни получит за бой против венесуэльца Хорхе Линареса $3 млн

Об этом заявил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

По его словам, обладатель "регулярного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) Девин Хейни получит за поединок против Хорхе Линареса $ 3 млн. Это станет крупнейшим гонораром 22-летнего американца в карьере.

"Источники: Хейни должен заработать $ 3 млн за майский бой против Линареса. Восходящая звезда заработал $ 2 млн за предыдущий свой бой - с Юриоркисом Гамбоа. В свои 22 года Хейни уже является одним из самых высокооплачиваемых боксеров в мире", - написал Коппинджер.

Девин Хейни и Василий Ломаченко на прошлой неделе активно общались в социальных сетях о потенциальном поединке. В итоге, американец договорился о бое с Линаресом, который остается единственным боксером, который отправил Ломаченко в нокдаун на профессиональном ринге.

Боксеры встречались в мае 2018 года в поединке за титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Украинец одержал над венесуэльцем досрочную победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Sources: Devin Haney set to earn $ 3 million for his May fight against Jorge Linares. The rising star made $ 2 million for his November bout against Yuriorkis Gamboa. At 22 Haney already one of the best paid in the game - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 9, 2021

Напомним, 17 февраля стало известно, что Хорхе Линарес договорился о бое с Девином Хейни.

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