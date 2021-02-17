 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортБоксер, который отправил Ломаченко в нокдаун, перехватил в украинца соперника

Боксер, который отправил Ломаченко в нокдаун, перехватил в украинца соперника


фото: Getty Images
Венесуэльский боксер Хорхе Линарес договорился о бое с чемпионом мира WBC в легком весе американцем Девином Хейни

Об этом сообщает инсайдер Майе Коппинджер в twitter.

По его информации, Хорхе Линарес проведет бой против обладателя "регулярного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) Девина Хейни. Венесуэлец и американец находятся на завершающей стадии переговоров. Ожидается, что поединок состоится 17 апреля.

Линарес остается единственным боксером, который отправил Ломаченко в нокдаун на профессиональном ринге. Боксеры встречались в мая 2018 года по поединке за титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Украинец одержал над венесуэльцем досрочную победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Сейчас Василий Ломаченко находится в поисках соперника на следующий бой после поражения от американца Теофимо Лопеса в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать