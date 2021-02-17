Боксер, который отправил Ломаченко в нокдаун, перехватил в украинца соперника
Об этом сообщает инсайдер Майе Коппинджер в twitter.
По его информации, Хорхе Линарес проведет бой против обладателя "регулярного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) Девина Хейни. Венесуэлец и американец находятся на завершающей стадии переговоров. Ожидается, что поединок состоится 17 апреля.
Линарес остается единственным боксером, который отправил Ломаченко в нокдаун на профессиональном ринге. Боксеры встречались в мая 2018 года по поединке за титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Украинец одержал над венесуэльцем досрочную победу техническим нокаутом в 10-м раунде.
Сейчас Василий Ломаченко находится в поисках соперника на следующий бой после поражения от американца Теофимо Лопеса в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.
Sources: Devin Haney and Jorge Linares are in talks for a potential lightweight fight on April 17 on DAZN. Would be a tremendous fight in the ring and a big step up for one of the sport's rising stars- Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 16, 2021
- 17 февраля стало известно, что реванш Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не произойдет , поскольку американец решил изменить весовую категорию.
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