Зеленский заявил о подготовке встречи в "нормандском" формате

Об этом он сказал в ходе форума "Украина: 30" в интервью журналистам, передает РБК-Украина .

"Готовится нормандская встреча. Она должна быть. Не будет встреча в нормандском формате - я найду формат, в котором встречусь с каждым из них в отдельности. Откладывать решение этого вопроса не получится", - отметил президент.

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