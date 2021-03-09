Зеленский заявил о подготовке встречи в "нормандском" формате
9 марта, 2021, 11:53
Президент Владимир Зеленский заявил, что готовится новый саммит в "нормандском" формате
Об этом он сказал в ходе форума "Украина: 30" в интервью журналистам, передает РБК-Украина .
"Готовится нормандская встреча. Она должна быть. Не будет встреча в нормандском формате - я найду формат, в котором встречусь с каждым из них в отдельности. Откладывать решение этого вопроса не получится", - отметил президент.
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