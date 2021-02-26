Кулеба заявил, что для дальнейшего прогресса на Донбассе нужен "нормандский" саммит

26 февраля, 2021, 14:35

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обсудили состояние переговоров в нормандском формате

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Кулебы, лучшей иллюстрацией состояния выполнения решения саммита в Париже года является открытие КПВВ в Счастье и Золотом.

"Украина сделала все, и открыла эти пункты пропуска. Но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, для того, чтобы сдвинуть дело с места, нужен саммит "нормандской четверки", - заявил Кулеба.