Кулеба заявил, что для дальнейшего прогресса на Донбассе нужен "нормандский" саммит
26 февраля, 2021, 14:35
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обсудили состояние переговоров в нормандском формате
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам Кулебы, лучшей иллюстрацией состояния выполнения решения саммита в Париже года является открытие КПВВ в Счастье и Золотом.
"Украина сделала все, и открыла эти пункты пропуска. Но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, для того, чтобы сдвинуть дело с места, нужен саммит "нормандской четверки", - заявил Кулеба.
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