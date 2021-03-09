Видео дня: тренеры сборной Украины зачитали стихотворение Кобзаря

9 марта, 2021, 23:00

Тренеры сборных Украины по футболу снялись в ролике, где прочли стихотворение Тараса Шевченко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный youtube УАФ.

В день рождения Тараса Шевченко тренеры сборных Украины по футболу зачитали стихотворение Кобзаря "Учітеся, брати мої!".

Почтили гениального писателя Александр Шовковский, Сергей Нагорняк, Руслан Ротань, Владимир Езерский, Василий Кардаш, Александр Мелащенко, а также иностранные ассистенты Андрея Шевченко - Андреа Мальдера и Андреа Адзалин.

Напомним, 5 марта главный тренер Андрей Шевченко определился с расширенной заявкой сборной Украины на мартовские матчи.

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