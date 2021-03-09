В ОРДЛО блокируют шаги, направленные на мирное урегулирование ситуации на Донбассе, - Кравчук
Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии телеканалу "Дом" .
По его словам, представители России и ОРДЛО объяснили, что "это ответ на какие-то внешние факторы". При этом не уточнили, что именно имеется в виду.
Кравчук считает, что представители ОРДЛО в переговорном процессе ищут причины, чтобы отменить неудобные или невыгодные для них решения и заблокировать любые шаги, которые постепенно могли бы привести к миру на Донбассе.
"Блокируются контрольно-пропускные пункты, блокируется обмен удерживаемыми лицами, блокируются многие гуманитарные, экологические проблемы. Таких проблем много, а они касаются жизни людей - их здоровья, пенсий, вообще отношений с родственниками. Все это блокируется", - перечислил Кравчук.
Он добавил, что ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы, согласно плану, состоится 17 марта.
- Напомним, что представитель Донецкой области Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия может готовить на Донбассе военную провокацию, чтобы ввести в ОРДЛО "российских миротворцев".
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