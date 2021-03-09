Оккупанты готовят военную провокацию, чтобы ввести в ОРДЛО "российских миротворцев", - Гармаш

9 марта, 2021, 20:59

Представитель Донецкой области Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия может готовить на Донбассе военную провокацию, чтобы ввести в ОРДЛО "российских миротворцев"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Русские готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "российских миротворцев". Боясь, что провокация может вызвать контрнаступление ВСУ - готовятся к обороне. Цель провокации и введения "миротворцев" - создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России германо-французские "предложения по кластеру" уже неактуальными, и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу (с "гражданами РФ" на линии разграничения)", - отметил Гармаш.

Он считает, что оккупанты нацелены на Донбассе на "переформатирование региона в, по сути, военную базу РФ под видом обезлюдевших "ДНР/ЛНР", и возможности возобновления военных действий в любой нужный для Москвы момент".

"Если сценарий с присоединением Украины к "ДНР/ЛНР" не получается, а геополитический фон становится неблагоприятным, - Москва начинает играть "вдолгую"... Поэтому важно отличить провокацию от наступления, правильно оценивать действия противника и реагировать адекватно, не давая повода для введения "миротворцев", - отметил Гармаш.

Он также отметил, что не увидел в перечне действий, озвученных СПГ, мероприятий сугубо наступательного характера.

"Я, конечно, не военный, но подвоз стройматериалов для укрепления позиций, обучение и подготовка к мобилизации резерва - это вероятнее подготовка к обороне, а не к наступлению. Завоз из России ГСМ и боеприпасов - тоже не верный признак наступления. Поэтому вариантов три. Или в Москве знают о том, о чем не знаем мы и действительно готовятся к наступлению ВСУ. Или на почве решений СНБО с Медведчуком и его телеканалами они запугали сами себя и готовятся, что Зеленский пойдет еще дальше. Или же, они действительно готовят провокацию ( в которой уже, заранее обвинили Украину) и готовят оборонительные рубежи на случай успешной реакции со стороны ООС", - написал представитель в ТКГ.

Подготовка провокации, по мнению Гармаша, вероятна с учетом двух фактов.

"Первый - информация об усилиях России, направленных на реализацию идеи о введении на Донбасс российских миротворцев, озвученная буквально неделю назад. И второй - завершение немцами и французами, в рамках Н-4, работы над "предложениями по кластерам", о которых 5 марта заявил Андрей Ермак. Дословно: "Готово предложение наших немецких и французских партнеров по кластерам или, я бы так сказал, логическим шагам, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Это проговорено. И мы ждем ответа от Российской Федерации", - сообщил Гармаш.

По его словам, Москва уже минимум месяц отвечает:

- "устами Грызлова обвинила Украину "в провоцировании эскалации конфликта на Донбассе" (то есть, не самой эскалации, а в ее провокации - это как предупреждение, что эскалация будет, но виновата в ней заранее Украина).

- готовит общественное мнение, раздувая военную антиукраинскую истерию в оккупационных и российских СМИ;

- активизировала ремонты своих позиций на передке и строительство второй линии обороны;

- начала подготовку к мобилизации местных и своих "добровольческих" военных резервов;

- начала пропаганду идеи введения "российских миротворцев" на Донбасс в международных организациях, и подготовку к соответствующей пропагандистской кампании в СМИ".

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