В Конгрессе США требуют введения новых санкций против "Северного потока-2"

9 марта, 2021, 08:34

Представитель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и еще четыре республиканца обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием объяснить, почему администрация Джо Байдена не привела санкции в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток - 2"

Письмо госсекретаря обнародовала пресс-служба комитета , передает РБК-Украина .

В своем послании конгрессмены выразили обеспокоенность в связи с тем, что администрация Байдена не вводят обязательные санкции, введение, которых прописана в законе.

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Республиканцы "просят объяснить, почему до сих пор не введены санкции в отношении многочисленных организаций, которые, по имеющейся информации, участвуют в деятельности, подпадающей под санкции и связанной с злонамеренным российскому проекту газопровода "Северный поток - 2 ".