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"Северный поток-2": в мае США могут ввести новые санкции, - Госдеп


фото: Reuters
США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае

Об этом заявил представитель Госдепа Вс Прайс, передает " РБК-Украина ".

США продолжают поиск целей для санкций за "Северный поток-2". Они могут объявить о новых мерах в мае.

"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к" Северному потоку-2 ", - сказал он.

Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении.

"Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.

  • Напомним, по данным Государственного департамента США за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

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