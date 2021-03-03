"Северный поток-2": в мае США могут ввести новые санкции, - Госдеп
3 марта, 2021, 08:28
США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае
Об этом заявил представитель Госдепа Вс Прайс, передает " РБК-Украина ".
США продолжают поиск целей для санкций за "Северный поток-2". Они могут объявить о новых мерах в мае.
"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к" Северному потоку-2 ", - сказал он.
Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении.
"Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.
- Напомним, по данным Государственного департамента США за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.
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