Укрпочта позволила использовать документы в "Дии" для получения еще двух услуг
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Компания начала принимать е-документы в приложении Дия для получения посылок с наложенным платежом от 5000 грн и почтовых переводов", - написал министр.
Он отметил, что ранее для получения этих услуг клиент должен идти в отделение с заранее сделанными копиями бумажных документов. Однако теперь достаточно будет предоставить номер штрихкода ID-карты или паспорта в приложении после чего подтвердить передачу е-копий с Дии, которые оператор Укрпочты просканирует самостоятельно.
Министр добавил, что Мининфраструктуры совместно с Министерством цифровой трансформации продолжает работать над внедрением цифровых инициатив как на почте, так и в других отраслях транспорта.
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