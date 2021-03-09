Укрпочта позволила использовать документы в "Дии" для получения еще двух услуг

9 марта, 2021, 14:13

Укрпочта разрешила использование цифровых паспортов в "Операции" для получения посылок с наложенным платежом от 5 тыс. грн и почтовых переводов

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Компания начала принимать е-документы в приложении Дия для получения посылок с наложенным платежом от 5000 грн и почтовых переводов", - написал министр.

Он отметил, что ранее для получения этих услуг клиент должен идти в отделение с заранее сделанными копиями бумажных документов. Однако теперь достаточно будет предоставить номер штрихкода ID-карты или паспорта в приложении после чего подтвердить передачу е-копий с Дии, которые оператор Укрпочты просканирует самостоятельно.

Министр добавил, что Мининфраструктуры совместно с Министерством цифровой трансформации продолжает работать над внедрением цифровых инициатив как на почте, так и в других отраслях транспорта.

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