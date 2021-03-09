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Espreso.tvСпортТренер "Ливерпуля" Клопп сообщил, возглавит ли сборную Германии

Тренер "Ливерпуля" Клопп сообщил, возглавит ли сборную Германии


фото: Getty Images
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался возглавлять сборную Германии по футболу

Об этом сообщает Daily Express.

По словам Клоппа, он планирует доработать свой контракт с "Ливерпулем" до конца и не собирается возглавлять Германию.

"Нет, я не смогу стать главным тренером сборной Германии летом или осенью 2021-го. У меня осталось три года по контракту с "Ливерпулем". Это простая ситуация: ты подписываешь контракт и должен выполнять его", - сказал Юрген Клопп.

53-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. Немец привел английский клуб к победе в Лиге чемпионов и АПЛ.

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