Тренер "Ливерпуля" Клопп сообщил, возглавит ли сборную Германии

9 марта, 2021, 18:13

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался возглавлять сборную Германии по футболу

Об этом сообщает Daily Express.

По словам Клоппа, он планирует доработать свой контракт с "Ливерпулем" до конца и не собирается возглавлять Германию.

"Нет, я не смогу стать главным тренером сборной Германии летом или осенью 2021-го. У меня осталось три года по контракту с "Ливерпулем". Это простая ситуация: ты подписываешь контракт и должен выполнять его", - сказал Юрген Клопп.

53-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. Немец привел английский клуб к победе в Лиге чемпионов и АПЛ.

В апреле прошлого года сообщалось, что Клопп может возглавить сборную Германии.

9 марта стало известно, что Йоахим Лев уйдет в отставку с поста главного тренера сборной Германии летом 2021 после финальной части чемпионата Европы по футболу.