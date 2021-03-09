Тренер "Ливерпуля" Клопп сообщил, возглавит ли сборную Германии
9 марта, 2021, 18:13
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался возглавлять сборную Германии по футболу
Об этом сообщает Daily Express.
По словам Клоппа, он планирует доработать свой контракт с "Ливерпулем" до конца и не собирается возглавлять Германию.
"Нет, я не смогу стать главным тренером сборной Германии летом или осенью 2021-го. У меня осталось три года по контракту с "Ливерпулем". Это простая ситуация: ты подписываешь контракт и должен выполнять его", - сказал Юрген Клопп.
53-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. Немец привел английский клуб к победе в Лиге чемпионов и АПЛ.
- В апреле прошлого года сообщалось, что Клопп может возглавить сборную Германии.
- 9 марта стало известно, что Йоахим Лев уйдет в отставку с поста главного тренера сборной Германии летом 2021 после финальной части чемпионата Европы по футболу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти