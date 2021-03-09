Стали известны подробности допроса Медведчука в СБУ

9 марта, 2021, 19:29

9 марта следователи Службы безопасности допросили нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука в связи с так называемыми пленками Медведчука-Суркова

Об этом сообщает "Цензор" со ссылкой на пресс служба СБУ.

"9 марта 2021 г. следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались в том числе, и фактов, которые фигурируют в так называемых пленках Медведчука-Суркова, которые ранее были обнародованы в СМИ", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля в СМИ обнародовали якобы записи разговоров Виктора Медведчука и Владислава Суркова, датированные 2014 годом. Тогда Сурков занимал должность помощника президента РФ Владимира Путина и считался "куратором" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В разговоре речь шла о поставках электроэнергии в оккупированный Крым и обмене пленными.

В "Европейской Солидарности" пленки Суркова-Медведчука назвали "грязной кампанией Офиса президента".

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