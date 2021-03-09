Смертельное ДТП на Харьковщине: число погибших возросло, - полиция
9 марта, 2021, 13:45
23-летняя женщина умерла в реанимации в результате ДТП под селом Каменка в Изюмском районе
Подробности ДТП рассказали в полиции Харьковщины.
Установлено, что водитель Рено Трафик не справился с управлением при обгоне, в результате чего машина перевернулась и влетела в кювет.
17-летний пассажир погиб на месте. Водителя и остальных пассажиров было госпитлизовано к Изюмской больнице.
23-летняя пассажирка умерла при попытке ее реанимировать. Остальные пассажиры в возрасте от 19 до 22 лет и водитель 1979 года рождения находятся в больнице.
- Напомним, утром 9 марта на трассе Харьков-Довжанский произошло смертельное ДТП .
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