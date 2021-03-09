На Харьковщине микроавтобус влетел в кювет: один человек погиб, 8 госпитализированы
9 марта, 2021, 11:29
9 марта в Изюмском районе вблизи села Каменка микроавтобус слетел с дороги в кювет и перевернулся. Погиб пассажир
Об аварии рассказали в пресс-служба ГСЧС .
Микроавтобус Рено Трафик съехал в кювет и перевернулся вблизи села Каменка на Харьковщине .Авария произошла на 633 км трассы Киев-Харьков-Довжанский. В машине ехало 8 пассажиров и водитель.
На место происшествия было направлено отделение спасателей на автомобиле САРМ 28-й пожарно-спасательной части.
"В результате ДТП погиб 1 человек (пассажир), пострадали 8 человек (в т.ч. - водитель), которые с различными степенями тяжести госпитализированы в Изюмской районной больнице. Силами ГСЧС было извлечено тело погибшего и пострадавшего", - отметили спасатели.
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