Швейцарская компания подписала соглашение о производстве российской вакцины в Италии
9 марта, 2021, 15:30
Фонд национального благосостояния России подписал соглашение со швейцарской фармацевтической компанией Adienne о производстве вакцины "Спутник V" против COVID-19 в Италии
Об этом сообщает Reuters.
Вакцину "Спутник V" будут производить на двух заводах в Ломбардии в объеме до 10 млн доз с июля 2021-го по январь 2022 года. Также известно, что после того, как российский препарат утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам, ее начнут распространять по всей Италии.
Евросоюз сейчас уже подписал контракты с шестью европейскими и американскими производителями вакцин.
- Напомним, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предостерегло страны Евросоюза от предоставления национального разрешения на использование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" до завершения регулятором всех проверок безопасности.
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