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Espreso.tvМирШвейцарская компания подписала соглашение о производстве российской вакцины в Италии

Швейцарская компания подписала соглашение о производстве российской вакцины в Италии


фото: reuters
Фонд национального благосостояния России подписал соглашение со швейцарской фармацевтической компанией Adienne о производстве вакцины "Спутник V" против COVID-19 в Италии

Об этом сообщает Reuters.

Вакцину "Спутник V" будут производить на двух заводах в Ломбардии в объеме до 10 млн доз с июля 2021-го по январь 2022 года. Также известно, что после того, как российский препарат утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам, ее начнут распространять по всей Италии.

Евросоюз сейчас уже подписал контракты с шестью европейскими и американскими производителями вакцин.

  • Напомним, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предостерегло страны Евросоюза от предоставления национального разрешения на использование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" до завершения регулятором всех проверок безопасности.

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