"Ведется очень большая работа": Мендель объяснила, почему Байден до сих пор не поговорил с Зеленским

9 марта, 2021, 08:19

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что контакты с Белым домом по разговору с президентом США Джо Байденом ведутся постоянно

Об этом она заявила в интервью блогеру Олесе Бацман.

Мендель заявила, что инаугурация президента США состоялась в конце января, но у него до сих пор "даже администрация не сформирована".

А тот факт, что Байден уже успел пообщаться с лидерами ряда государств, она объяснила тем, что у него "есть такая же склонность к результативности, как и у Зеленского".

Мендель сообщила, что имеет связь с пресс-службой Белого дома.

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"Контакты происходят постоянно на определенном уровне, и в этом нет абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Действительно, ведется очень большая работа между дипломатами и различными службами. Был обмен письмами президентов ", - сказала она.

Пресс-секретарь президента добавила, что для разговора нужна определенная "платформа".

"А чтобы было действие, к этому нужно подготовить платформу", - заявила Мендель.