"Шахтер" нашел нового форварда в Бразилии, ему всего 19
Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, "Шахтер" хочет воспользоваться тем, что у Кайо Жорже заканчивается контракт с клубом, а к новому соглашению стороны не могут прийти.
"Горняки" надеются, что смогут подписать 19-летнего форварда бесплатно или с существенной скидкой. Жорже также интересуются английские "Челси" и "Арсенал", миланский "Интер", туринский "Ювентус", нидерландский "Аякс", а также французские "Лион" и "Марсель".
В этом сезоне Кайо Жорже провел 28 матчей в чемпионате Бразилии, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость бразильца составляет 12 млн евро.
- 2 марта сообщалось, что главный тренер "Шахтера" португалец Луиш Каштру покинет команду, если не получит золотые медали чемпионата Украины.
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