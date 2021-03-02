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Espreso.tvСпортИз-за Луческу "Шахтер" выдвинул ультиматум главному тренеру Каштру, - СМИ

Из-за Луческу "Шахтер" выдвинул ультиматум главному тренеру Каштру, - СМИ


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" португалец Луиш Каштру покинет команду, если не получит золотые медали чемпионата Украины

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик, сообщает FootballHub.

По его информации, "Шахтер" не будет продлевать с португальским тренером контракт, срок действия которого истекает летом, если Луиш Каштру не приведет команду к чемпионству.

"Продление контракта с Каштру "Шахтер" не обсуждал. На данный момент никаких разговор о контракте нет. И если Каштру не выиграет чемпионат, то он не будет продлен. Если "Шахтер" проигрывает чемпионат Луческу, тренеру, с которым клуб в 2016 году не захотел продлевать контракт ... Тем более что в 2018 году после Фонсеки Луческу приезжал и предлагал свои услуги. и руководство "Шахтера" не согласилось. Так что мотивация у Луческу выиграть чемпионат заоблачная", - сказал Цыганик.

59-летний Луиш Каштру возглавляет "Шахтер" с 2019 года, под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат Украины. Сейчас дончане идут в чемпионатуи Украины вторыми и отстают от "Динамо" на 4 очка.

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