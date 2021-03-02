Из-за Луческу "Шахтер" выдвинул ультиматум главному тренеру Каштру, - СМИ

2 марта, 2021, 08:34

Главный тренер "Шахтера" португалец Луиш Каштру покинет команду, если не получит золотые медали чемпионата Украины

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик, сообщает FootballHub.

По его информации, "Шахтер" не будет продлевать с португальским тренером контракт, срок действия которого истекает летом, если Луиш Каштру не приведет команду к чемпионству.

"Продление контракта с Каштру "Шахтер" не обсуждал. На данный момент никаких разговор о контракте нет. И если Каштру не выиграет чемпионат, то он не будет продлен. Если "Шахтер" проигрывает чемпионат Луческу, тренеру, с которым клуб в 2016 году не захотел продлевать контракт ... Тем более что в 2018 году после Фонсеки Луческу приезжал и предлагал свои услуги. и руководство "Шахтера" не согласилось. Так что мотивация у Луческу выиграть чемпионат заоблачная", - сказал Цыганик.

59-летний Луиш Каштру возглавляет "Шахтер" с 2019 года, под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат Украины. Сейчас дончане идут в чемпионатуи Украины вторыми и отстают от "Динамо" на 4 очка.

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