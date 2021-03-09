Не удивлюсь, если терпения кого-то из президентов лопнет, - капитан "Олимпика" Политыло в "Футбольном формате"
Об этом Сергей рассказал в интервью программе "Футбольный формат" на Еспресо.TV.
По словам Политыло, гол "Олимпика" в ворота "Шахтера" был чистым.
"Во время игры - никак не оценивал эпизод. Судья отменил, уже ничего не докажешь. Но потом посмотрели в спокойной атмосфере. Удивительно, что такие голы отменяют. Чистый гол. Не удивлюсь, если терпение какого-то из президентов лопнет - может быть что-то серьезное. Мне так кажется. Потому что... Даже не хочу об этом говорить. Мне очень обидно. Конечно, это несправедливое решение, какой офсайд может быть после углового? Вратарь на стойке ворот человек стоит - по правилам за линией", - рассказал в "Футбольном формате" Сергей Политыло.
- Напомним, в матче 17-го тура УПЛ арбитр не засчитал гол "Олимпика" в ворота "Шахтера", что вызвало большой резонанс среди болельщиков и игроков.
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