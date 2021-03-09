МИД представил иностранным послам тезисы Крымской хартии

9 марта, 2021, 15:23

Министерство иностранных дел Украины презентовало послам иностранных государств в Украине тезисы хартии, которую планируют принять по результатам саммита Крымской платформы

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на открытии выставки "Верность себе - не преступление" в МИД Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас на этапе консультаций, мы разработали элементы Крымской хартии, то, что мы считаем необходимым включить в этот заключительный документ. На позапрошлой неделе у нас был первый раунд консультаций, несколько десятков послов были приглашены в МИД, где мы им представили элементы этой хартии", - подчеркнула она.

Как заметила Джапарова, МИД ожидает, что послы иностранных государств предоставят свои предложения, которые включат в хартию.

"Фактически, сейчас мы ожидаем от них не только фидбэк по нашим элементам, но и предложения о том, что страны предлагают включить в эту хартию, потому что мы считаем, что это общий документ, над которым должны работать те страны, которые имеют активную позицию по защите интересов Украины и недопущения легитимизации статуса временной оккупации", - отметила она.

По словам Джапаров, консультации продолжаются с десятками стран и каждая страна может себе очертить уровень своего участия в Крымской платформе.

"Турция поддержала инициативу создания Крымской платформы. Это зафиксировано в совместном заявлении президентов Эрдогана и Зеленского по результатам визита президента Зеленского в Турцию несколько месяцев назад, и, фактически, Турция вместе с нашими партнерами активно участвует в работе над заключительным документом саммита", - добавила она.

Крымская платформа является переговорной площадкой, целью которой должна быть деоккупация Крымского полуострова, который с 27 февраля 2014 года захватила Российская Федерация.

Напомним, на саммите "Крымской платформы" 23 августа планируется утверждение документа "Крымская хартия", осуждающего политику РФ в отношении оккупированного Крыма.

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