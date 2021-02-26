На первом саммите "Крымской платформы" утвердят "Крымскую хартию" о непризнании российской аннексии, - Джапарова

26 февраля, 2021, 14:02

На саммите "Крымской платформы" 23 августа планируется утверждение документа "Крымская хартия", осуждающего политику РФ в отношении оккупированного Крыма

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Ключевым событием, которое запустит "Крымскую платформу", станет саммит 23 августа. Будет приниматься большой документ политического характера - "Крымская хартия", который фактически зафиксирует политику давления, осуждения преступлений Российской Федерации. Это будет кодификацией политики непризнания действий России", - заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

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Она напомнила, что "семь лет в Украине продолжались только дискуссии и заявления, которые имели спорадический характер". Поэтому "для Украины было принципиальным систематизировать и дать вектор развития всем имеющимся инициативам по Крыму, а также привнести новые".

"Конечная цель для нас - деоккупация Крыму", - подчеркнула Джапарова.