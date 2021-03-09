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Espreso.tvСпортМОК отказался признать сына Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета Беларуси

МОК отказался признать сына Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета Беларуси


фото: noc.by
Международный олимпийский комитет не признает Виктора Лукашенко президентом НОК Беларуси

Об этом сообщает TYT.by .

МОК отказался признать Виктора Лукашенко, сына самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, новым президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.

Кроме этого, МОК не признал членом исполкома НОК Беларуси президента Федерации хоккея страны Дмитрия Баскова. Международный олимпийский комитет подтвердил, что санкции против белорусских спортивных функционеров остаются в силе.

Они не смогут посещать Олимпийские игры и другие мероприятия МОК. Организация не будет вести с ними переговоры, а поддерживать контакты исключительно с генеральным секретарем НОК Полиной Головиной.

45-летний Виктор Лукашенко сменил на посту президента НОК Беларуси своего отца - Александра Лукашенко.

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