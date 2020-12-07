Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры

7 декабря, 2020, 20:34

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко запретили посещать мероприятия, связанные с Олимпийскими играми

Об этом сообщил в twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клавье.

МОК (Международный олимпийский комитет) принял решение запретить Лукашенко участвовать во всех мероприятиях организации, включая Олимпийские игры. Также дисквалификацию получил вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

В октябре 2020 года исполком МОК получил доклад по вопросу возможных нарушений Олимпийской хартии в Беларуси. В международной организации уверены, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает от политической дискриминации.

МОК решил остановить финансирование белорусского НОК, за исключением выплат, которые касаются подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2020-го и 2022 годов. Организация приняла решение остановить все переговоры, касающиеся проведения мероприятий комитета по стране.

IOC decided to take provisional measures vis-á-vis the NOC of Belarus. - Exclude the currently elected members of the Executive Board of the NOC of Belarus from all IOC events and activities, including the Olympic Games. - #IOCEB - Christian Klaue (@ChKlaue) December 7, 2020