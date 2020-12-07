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Espreso.tvСпортЛукашенко запретили посещать Олимпийские игры

Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры


фото: Getty Images
Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко запретили посещать мероприятия, связанные с Олимпийскими играми

Об этом сообщил в twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клавье.

МОК (Международный олимпийский комитет) принял решение запретить Лукашенко участвовать во всех мероприятиях организации, включая Олимпийские игры. Также дисквалификацию получил вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

В октябре 2020 года исполком МОК получил доклад по вопросу возможных нарушений Олимпийской хартии в Беларуси. В международной организации уверены, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает от политической дискриминации.

МОК решил остановить финансирование белорусского НОК, за исключением выплат, которые касаются подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2020-го и 2022 годов. Организация приняла решение остановить все переговоры, касающиеся проведения мероприятий комитета по стране.

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